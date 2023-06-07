'Наверное, навсегда': промоутер Усика категорично высказался о бое с Фьюри

Британскому чемпиону Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО) в ближайшее время будет отправлено официальное предложение по бою с украинцем Александром Усиком (2-0-, 13 КО). Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, предложат невероятно выгодный контракт, который он должен будет принять.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал промоутер Александр Красюк. Он отметил, что в случае отказа от поединка против Усика, Тайсон обязан будет отказаться от своего чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC), которым британец владеет с 2020 года.

"Насколько мне известно, команда Тайсона очень скоро получит официальное письменное предложение. Дальше решение за ними – принять его или отвергнуть. Мы сделали все возможное, чтобы этот бой состоялся, и теперь мяч на его стороне. На стороне Тайсона. Если он примет его, то его ждет большой бой, самый большой бой карьере. Если же он попытается что-то для себя выменять или изменить соглашение, это покажет, что он несерьезный. Тогда ему нужно отказаться от пояса и завершить карьеру. Причем в этот раз не на один месяц или одну неделю, как он это недавно делал, а, наверное, навсегда", – сказал Красюк.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Также известно, что Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому королю. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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