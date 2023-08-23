'Это только начало': Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) не станет завершать карьеру после победы над Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Наш соотечественник верит в то, что бой с Цыганским королем обязательно состоится, но его путь в спорте пока не завершен.

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Об этом Усик заявил сайту телевизионной корпорации ВВС накануне противостояния с британцем Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО) 26 августа. По словам уроженца Симферополя, он прекрасно понимает, что ему осталось провести не так много боев в профессиональной карьере, но поединок против Фьюри точно не станет ее финалом.

"Нет, это не финальная точка. Мне 36, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас это только начало. Я понимаю, что мне осталось не так уж много лет в боксе, и я не хочу проводить много времени в боксе. Я хочу отвозить своих детей в школу и все такое", – сказал Усик.

Напомним, украинец и британец подерутся в польском Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона.

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