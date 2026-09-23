Что там с Ираном?

Видео дня

Война с Ираном стала "черным лебедем" этого года не только для нас, но и для самого Трампа. Он точно не мог себе представить такого развития событий. Особенно того, что он почти проиграл эту войну. И вот почему.

Далее текст на языке оригинала.

Колосальною помилкою Трампа стала відмова атакувати хуситів минулого тижня. Трамп не хотів влізати в ще одну війну в Ємені. Але фактично, хусити, які є іранськими проксі, є частиною однієї війни з Іраном. В результаті можна говорити, що Іран частково отримав контроль вже над двома протоками: Ормузькою та Баб-ель-Мандебською. Що підняло ціни на пальне в космос.

Космічна ціна на дизель обвалила рейтинг Трампа до найнижчого рівня з часів Другої Світової серед президентів США. У вересні його підтримка впала до 32%. Це відбувається напередодні довиборів в Конгрес, які він вже однозначно програє, і питання тільки в якому масштабі. Демократи ж проти війни в Ірані і за дипломатичне врегулювання.

Главные истории дня

Іран це знає, тому смисла йому про щось домовлятись раніше чим відбудуться вибори в США – немає. Після перемоги демократів Конгрес приструнить Трампа і обмежить його "ковбойські амбіції". А відповідно угода не буде досягнута в інтересах США і союзників на Близькому Сході. Тому значною мірою можна вважати, що Трамп війну з Іраном програв.

Для нас має значення тільки одне – щоб ця війна якнайшвидше закінчилась. Бо саме від цього залежить тривалість нашої війни.