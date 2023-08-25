Джошуа сделал 'антиукраинское' заявление о бое Усик – Дюбуа

Бывший двукратный чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) признался, что будет болеть за соотечественника Давниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) в поединке против Александра Усика (20-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда выразил надежду на то, что пояса вернутся из Украины в Великобританию – на родину бокса.

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Об этом Джошуа заявил в интервью сайту корпорации Sky Sports. Энтони, который дважды проиграл Усику, подчеркнул, что украинский боксер совершенно не зависит от силы своего удара. В то же время его сопернику будет тяжело попасть по украинцу, ведь тот фантастически двигает по рингу.

"Конечно, у Дюбуа шансы есть. Но все дело в том, что вопрос касается Усика. Он не зависит от своей силы и мощи, чтобы нокаутировать соперника. Он зависит от своего мастерства. Вот почему это сложный вопрос. Потому что он будет боксировать с тобой, если ты ему это позволишь. Дюбуа, удачи, удачи британскому боксу. Есть возможность вернуть чемпионские пояса в супертяжелом весе на нашу землю", – сказал Джошуа.

Напомним, бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком. Кроме того, в Польше выразили недовольство организацией трансляции боя Усика и Дюбуа.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь, наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона.

В свою очередь экс-тренер украинца Джеймс Али Башир пожелал Александру поражения. Также состоялась церемония взвешивания перед боем Усик – Дюбуа.

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