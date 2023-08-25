'Украина, я тебя люблю!' Усик ярко выступил на взвешивании перед боем с Дюбуа: на сколько затянул украинец

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) вчистую "проиграл" взвешивание Даниелю Дюбуа (19-1, 18 КО) накануне боя 26 августа. Боксеры в последний раз перед поединком появились на публике и прошли официальную процедуру на весах.

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Претендент первым зафиксировал свои показатели – он затянул на 105,8 кг. Усик, который вышел на церемонию с флагом "Фортеця Бахмут" показал на весах 100,2 кг. Это на 300 грамм меньше, чем было у украинца перед реваншем с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) ровно год назад.

После взвешивания Александр отметил, что его не интересует разница в килограммах. "Для меня разница в весе не имеет значения. Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниель, но у меня есть другое – сердце. Дорогая Украина, я тебя люблю. Слава Украине", – приводит слова Усика Tribuna.com.

Напомним, бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком. Кроме того, в Польше выразили недовольство организацией трансляции боя Усика и Дюбуа.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь, наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона. В свою очередь экс-тренер украинца Джеймс Али Башир пожелал Александру поражения.

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