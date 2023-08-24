'Чтобы избавили от страданий': экс-тренер Усика пожелал ему поражения от Дюбуа

Бывший тренер Александра Усика (20-0, 13 КО) американец Джеймс Аль Башир выразил уверенность в том, что его нынешний подопечный Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) сможет нокаутировать украинца в бою 26 августа. Опытный специалист, который работал с нашим соотечественником до 2017 года, отметил, что британец обладает необходимой для этого мощью.

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Об этом Али Башир заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам тренера Дюбуа, его боксеру будет непросто с Усиком, который невероятно умный и расчетливый боец, однако все должна решить именно ударная сила претендента и его голод к большим победам.

"Александр Усик понимает, как устроен бизнес в боксе. Сейчас я тренирую Даниеля Дюбуа и я делаю все, чтобы он выиграл этот бой. Никто не знает, что будет делать Усик, когда выйдет в ринг. Он – энигма, шифр. Я знаю, этого парня. Он настоящий профессионал. Он не позволит, чтобы на него повлияла публика или события вокруг. Он всегда Усик. У Дюбуа отличный силовой удар. На уровне Леннокса Льюиса и Владимира Кличко. Я надеюсь на нокаут. Я хочу, чтобы мы избавили Усик от страданий до шестого-седьмого раунда", – сказал экс-тренер украинца.

Напомним, Усик и Дюбуа подерутся в польском Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь, наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона.

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