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Очередные заявления президента о скором окончании войны и реальность

Государственный визит Си в США: много церемоний, никаких результатов

* Трамп сделал очередные заявления о российско-украинской войне.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, на встрече с Зеленским, он предлагал украинскому президенту поехать в Москву и там "договориться" с путиным. И, хотя Офис президента Украины опровергает эту информацию, подобное предложение вполне в стиле Трампа и вполне соответствует его взглядам на мир.

И уже без ссылок на "источники", 47-й президент высказался сам. В ответ на заданный ему вопрос о том, даст ли он Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО PATRIOT, он вместо ответа на этот вопрос, сказал, что война скоро закончится, что поскольку Зеленский и путин хотят завершить войну, скоро они обо всем договорятся.

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Уже много раз приходилось говорить, что делать рациональные выводы из того, что он говорит или пишет в своих твитах, просто невозможно. То, что он вбрасывает в информационную среду, делится ровно на две категории.

Его "откровения" являются либо потоком его сознания (анализируя который, легко прийти к выводу, что его видение страны, мира, проблем в стране и мире вообще никогда не меняется, что центр мира – это "сильные мужчины" – он сам, путин и Си, что весь остальной мир – это мелкие и незаслуживающие внимания страны, которые должны слушаться своих "сильных мужчин", что в стране есть ОН, великий, непобедимый и всемогущий, есть те, кто его поддерживают и "дурократы" – все остальные, которых он также называет то "коммунистами", то "врагами народа").

Другая категория его "откровений" – это ложь и дезинформация, которую он скорее всего вбрасывает намеренно, чтобы мобилизовать своих обожателей, верящих во все, что угодно, что исходит от него.

От того, говорил ли он на самом деле Зеленскому, чтобы тот поехал в Москву, или не говорил, ничего не изменится. В его мировосприятии Украина была, есть и будет преградой к тому, чтобы он мог "развивать бизнес-проекты" в России, на которых, как ему обещает путин, он, его семья и его друзья, заработают $12 триллионов. Ну, и естественно, препятствием к тому, чтобы делить с путиным и Си мир на троих. У него не будет другого мировосприятия. Взрослые люди не меняют кардинально свои взгляды. Если только не проделывают огромную интеллектуальную работу над собой. Но это точно не про него.

В его периодически повторяемых публично заявлениях, что война скоро закончится, что Зеленский и путин "скоро договорятся" тоже нет ничего нового. Потому что он думает о тех же $12 триллионах. Это для него основное. И он уверен, что получит эти самые $12 триллионов, как только война закончится. Поэтому и хочет, чтобы она закончилась. Для него проще всего, чтобы Зеленский поехал в Москву и капитулировал. Или капитулировал каким-то другим образом. Тогда будут и $12 триллионов и тот "мировой порядок", который есть в его голове, в соответствии с которым "сильный мужчина" для Украины – это путин, и она должна своему "сильному мужчине" подчиниться.

Имеет ли все это отношение к реальности? Очень косвенное. Только для понимания трамповской системы координат и констатации того факта, что эта система не меняется.

Но к тому, чтобы закончилась или остановилась российско-украинская война, все это не имеет никакого отношения.

Войны заканчиваются либо в результате капитуляции одной из воюющих сторон, либо в результате полного истощения ресурсов обеих воюющих сторон. Примеров окончания войн в результате капитуляции одной из сторон много. Пример войны, закончившейся из-за истощения ресурсов – ирано-иракская война, продолжавшаяся 8 лет (1980-1988) и закончившаяся из-за того, что обе стороны исчерпали ресурсы для достижения своих целей, так их и не достигнув.

В истории известно много случаев, когда войны формально не заканчивались (то есть, воюющие стороны не заключали мир, ни одна из них не капитулировала перед другой), но останавливались, то есть устанавливалось прекращение огня. После этого могли проходить мирные переговоры. И даже после долгих переговоров могли заключаться мирные договоры. Или могло не быть никаких мирных переговоров, но и широкомасштабные боевые действия не возобновлялись.

Для того, чтобы установить прекращение огня, не нужны встречи на высшем уровне. Не нужны даже встречи на министерском уровне. Нужно просто взаимное желание и согласие воюющих сторон остановить боевые действия на линии фронта.

Классический пример – прекращение огня в войне Судного Дня на Ближнем Востоке в октябре 1973 года. Чтобы достичь соглашения о прекращении огня, не нужно было Голде Меир встречаться с Анваром Садатом и Хафезом Асадом. И их министрам не нужно было встречаться. Был посредник – государственный секретарь США Генри Киссинджер, занимавшейся интенсивной челночной дипломатией, летавший из одной страны в другую. Война была остановлена, но формально не закончена. После остановки войны Израиль и Египет при посредничестве Киссинджера продолжили переговоры. В 1975 году при посредничестве Киссинджера они договорились о дальнейшем взаимном отводе войск. А затем вступили в прямые контакты, чтобы заключить мирный договор. Когда в 1977 году Анвар Садат приехал в Иерусалим, параметры мирного договора были уже в основном согласованы. И в 1978 году война между Израилем и Египтом закончилась – страны подписали мирный договор, установили дипломатические отношения. Переговоров о мирном договоре между Сирией и Израилем никогда не было, поскольку династия Асадов не была заинтересована в реальном мире с Израилем. Но и большой войны между странами нет уже в течение почти 53 лет.

Нет мирного договора и между Южной Кореей и Северной Кореей. Но и большой войны нет уже в течение 73 лет, после того как была остановлена Корейская война. Кстати, чтобы ее остановить, то есть достичь соглашения о прекращении огня, не проводилось никаких встреч на высшем уровне.

Эти примеры говорят о простом историческом факте. Чтобы остановить войну, установить прекращение огня, никакие встречи глав воюющих государств не нужны. В таких случаях прекращение огня устанавливается на существующей линии фронта. Встречи лидеров государств нужны, чтобы что-то символизировать – подписать мирный договор, например. По крайней мере для того, чтобы совместно заявить, что такой договор готовится и скоро будет подписан (как было во время визита Анвара Садата в Иерусалим в 1977 году).

Даже советско-американские договоры об ограничении ядерных вооружений согласовывались не лидерами государств, а переговорщиками, которые встречались в течение долгого времени. Лидеры затем подписывали то, что было подготовлено.

О чем можно договориться с путиным? Естественно, это совершенно риторический вопрос.

О чем вообще можно договориться с террористической империей, если она заявляет, что не против переговоров, но будет продолжать воевать. Это все равно как договариваться с маньяком, который заявил, что будет продолжать убивать и насиловать, но не против, чтобы с ним разговаривали в это время его жертвы и полицейские.

* Закончился визит в США главного коммуниста планеты Си Цзиньпина. Как и следовало ожидать, закончился он ничем. Никаких соглашений подписано не было. Как не было никаких подписанных соглашений и по итогам визита Трампа в Китай. Эти встречи являются элементами контролируемой конфронтации. Лучше говорить, чем где-то просчитаться, допустить ошибку, неправильно оценив намерения другой стороны или переоценив свои возможности, что может привести к вооруженному конфликту между двумя сверхдержавами.

Такими же были встречи американских президентов с советскими генсеками. Тогда, правда, подписывались иногда какие-то договоры и соглашения. То о совместном полете в космос, то об ограничении ядерных вооружений. Сейчас никакие договоры между США и Китаем не подписываются. Обходятся устными договоренностями. Например, о невозобновлении в ближайшее время торговой войны.

После проигранной в 2025 торговой войны, которую Трамп начал, но вынужден был закончить и отступить на исходные позиции, после стратегического провала в войне с Ираном, позиция США в отношениях с Китаем не только не выглядит сильной, но выглядит слабой. Главное свидетельство этому – отказ Трампа согласовать продажу Тайваню оружия на $14 миллиардов.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 847 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.