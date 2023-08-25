"Абсурд. Хуже нельзя было". Трансляция боя Усик – Дюбуа вызвала гнев в Польше: в чем причина

Польские эксперты и поклонники бокса выразили свое недовольство организацией показа боя Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО), который состоится 26 августа во Вроцлаве. Эксклюзивным транслятором поединка, на кону которого будут стоять три чемпионских пояса украинца, является платформа Megogo, что в буквальном смысле поставило в тупик наших соседей.

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Как отмечает спортивная редакция портала Wirtualna Polska, польские болельщики в большинстве своем даже не догадывались о существовании такого сервиса, как Megogo. А известный журналист Матеуш Борек назвал решение организаторов показать бой именно так абсурдным.

"Проведение телевизионной трансляции этого проекта в Польше – абсурд. Хуже нельзя было придумать", – написал он в социальной сети Twitter.

Отметим, что для польских любителей бокса показ боя Усик – Дюбуа будет стоит 15 злотых (134,5 грн). Так же, как и в Украине, трансляцию поединка будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов, журналистов, бывших и действующих боксеров.

Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь, наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона. В свою очередь экс-тренер украинца Джеймс Али Башир пожелал Александру поражения.

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