Джошуа раскрыл сенсационные подробности боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) все же может подраться с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО) в андеркарте боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). При этом подобный вечер бокса планируется провести весной будущего года.

Об этом в интервью ВВС Sport заявил сам Джошуа. По его словам, устроители боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе из Саудовской Аравии намерены собрать на одном ринге всех четырех топовых представителей королевского дивизиона.

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"Они хотят сделать Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. Но это может быть не раньше апреля. Фьюри пройдет через поединок против Фрэнсиса Нганну 28 октября, поэтому я сомневаюсь, что он сразу же будет готовиться к Усику и драться в декабре. Слишком мало времени. Так что следующее окно, вероятно, будет в марте-апреле,. Именно тогда, вероятно, и состоится бой за звание абсолюта. Очевидно, они хотят организовать мегафайт с андеркартом при участии Джошуа и Уайлдера", – сказал Джошуа.

Ранее менеджер Фьюри Спенсер Браун рассказал о тайном разговоре Тайсона и Александра, а также озвучил вероятную дату поединка. До этого сам британец сравнил Усика с Нганну.

В свою очередь украинец оригинально прокомментировал поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения. Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер Усик Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон.

Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри. Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра и Тайсона, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал Тайсона Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры.

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