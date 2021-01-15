Хроника COVID-19 в Украине и мире на 15 января: в Китае 20 тысяч человек поместили под карантин

Виктория Довгань Общество 05:40, 15.01.2021 Обновлено: 05:40, 15.01.2021

По состоянию на 15 января коронавирус в Украине и мире поразил 93,5 млн человек. Только за последние сутки прирост заболеваемости составил 749 тыс. новых случаев. Примечательно, что в Китае из-за очередной вспышки заболевания под карантин поместили 20 тыс. человек из провинции Хебей.

По всему земному шару жертвами COVID-19 стали более 2 млн больных, преодолеть его смогли 66,8 зараженных. Лидерами по новым фактам инфицирования являются США – 230 тыс., Бразилия – 68 тыс. и Британия – 48 тыс.

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Статистика коронавируса в мире.
Worldometers
Показатель заболеваемости коронавирусом в разных странах.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Данные о COVID-19 в регионах Украины.
Пресс-служба СНБО
Ситуация с коронавирусом в Украине .
Пресс-служба СНБО
Динамика заболеваемости COVID-19 по дням.
Пресс-служба СНБО

Главное за 15 января

  • Техас стал первым штатом США, где вакцинировали более миллиона человек.

  • Из-за мутации коронавируса во Франции ввели комендантский час с 18:00 до 06:00.

  • В Италии от коронавируса привили уже более 900 тысяч людей. Процедура идет гораздо быстрее, чем планировалось. Так, вакцину уже получили люди старше 80 лет, хотя изначально их очередь должна была подойти в феврале.

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