Хроника COVID-19 в Украине и мире на 15 января: в Китае 20 тысяч человек поместили под карантин
По состоянию на 15 января коронавирус в Украине и мире поразил 93,5 млн человек. Только за последние сутки прирост заболеваемости составил 749 тыс. новых случаев. Примечательно, что в Китае из-за очередной вспышки заболевания под карантин поместили 20 тыс. человек из провинции Хебей.
По всему земному шару жертвами COVID-19 стали более 2 млн больных, преодолеть его смогли 66,8 зараженных. Лидерами по новым фактам инфицирования являются США – 230 тыс., Бразилия – 68 тыс. и Британия – 48 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине зафиксировали 1 138 764 случая COVID-19. Жертвами пандемии в стране стали 20 376 граждан, а 837 063 человека вылечились.
Американская компания Johnson & Johnson подошла к окончанию третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, которая не требует повторного введения препарата.
Главное за 15 января
Техас стал первым штатом США, где вакцинировали более миллиона человек.
Из-за мутации коронавируса во Франции ввели комендантский час с 18:00 до 06:00.
В Италии от коронавируса привили уже более 900 тысяч людей. Процедура идет гораздо быстрее, чем планировалось. Так, вакцину уже получили люди старше 80 лет, хотя изначально их очередь должна была подойти в феврале.