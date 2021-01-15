Хроника COVID-19 в Украине и мире на 15 января: в Китае 20 тысяч человек поместили под карантин

По состоянию на 15 января коронавирус в Украине и мире поразил 93,5 млн человек. Только за последние сутки прирост заболеваемости составил 749 тыс. новых случаев. Примечательно, что в Китае из-за очередной вспышки заболевания под карантин поместили 20 тыс. человек из провинции Хебей.

По всему земному шару жертвами COVID-19 стали более 2 млн больных, преодолеть его смогли 66,8 зараженных. Лидерами по новым фактам инфицирования являются США – 230 тыс., Бразилия – 68 тыс. и Британия – 48 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Статистика коронавируса в мире. Worldometers

Показатель заболеваемости коронавирусом в разных странах. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине зафиксировали 1 138 764 случая COVID-19. Жертвами пандемии в стране стали 20 376 граждан, а 837 063 человека вылечились.

Американская компания Johnson & Johnson подошла к окончанию третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, которая не требует повторного введения препарата.

Данные о COVID-19 в регионах Украины. Пресс-служба СНБО

Ситуация с коронавирусом в Украине . Пресс-служба СНБО

Динамика заболеваемости COVID-19 по дням. Пресс-служба СНБО

Главное за 15 января