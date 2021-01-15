Украинцы – о семейных врачах: они не лечат, а некоторые вообще не верят в COVID-19

Украинцы в сети рассказали о своем опыте лечения у семейных врачей от коронавируса, и у многих он оказался негативным.

Предприниматель Ирина Тимофеева на своей странице в Facebook написала, что более половины ее знакомых, которые перенесли COVID-19, предпочли других специалистов.

"Если считать мой личный круг заболевших COVID-19, то более 50% не лечились у семейного врача. Все, кто угодно, но не семейник. А у вас как? Если болели, напишите, семейник или нет", – спросила она у своих читателей.

Как оказалось, большинство из них либо не обращались, либо имеют негативный опыт лечения. Также были случаи, когда семейный врач вообще не верит в коронавирус, а некоторые предпочли других специалистов, в том числе в Польше.

Немало пациентов лечились сами, других консультировали по телефону.

При этом есть и те, кому удалось найти хорошего семейного врача, и они остались довольны им. Однако таких оказалось не много.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как он проходил "путь пациента" с коронавирусом и искал семейного врача.