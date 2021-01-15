В Украине еще более 2 тысяч человек попали в больницы с COVID-19
В Украине на утро пятницы, 15 января, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до1 146 963. В течение суток этот диагноз подтвердили в 8199 человек, из которых 2152 попали в больницы.
Более того, болезнь унесла жизни еще 166 украинцев, а в целом с начала пандемии от нее умерли 20 542 жителя страны, побороть же смогли 10 328 (всего 847 391). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook и сайт СНБО.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 896, Запорожской области – 629, Одесской – 592, Киевской – 588, Днепропетровской – 533 и Львовской – 525. Заболели 236 детей и 315 медработников.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 896 случаев;
Винницкая область – 209 случаев;
Волынская область – 127 случаев;
Днепропетровская область – 533 случая;
Донецкая область – 443 случая;
Житомирская область – 214 случаев;
Закарпатская область – 100 случаев;
Запорожская область – 629 случаев;
Ивано-Франковская область – 173 случая;
Киевская область – 588 случаев;
Кировоградская область – 78 случаев;
Луганская область – 179 случаев;
Львовская область – 525 случаев;
Николаевская область – 489 случаев;
Одесская область – 592 случая;
Полтавская область – 287 случаев;
Ривненская область – 242 случая;
Сумская область – 344 случая;
Тернопольская область – 191 случай;
Харьковская область – 310 случаев;
Херсонская область – 121 случай;
Хмельницкая область – 146 случаев;
Черкасская область – 281 случай;
Черновицкая область – 227 случаев;
Черниговская область – 275 случаев.
В официальной статистике не упоминается о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
В течение суток было проведено 49 596 тестирований – 30 225 методом ПЦР и 19 371 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 5 905 076 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мире уже выявлено много случаев инфицирования "британским" штаммом COVID-19. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на территории нашей страны распространение этого типа вируса не зафиксировано.
Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что после усиленного карантина в Украине возможен всплеск заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно тестировать бессимптомных его носителей.
В то же время в Украине выясняется все больше деталей относительно скандала с нелегальным ввозом вакцин против COVID-19 и прививками для "избранных". Его прокомментировал глава Минздрава Максим Степанов.