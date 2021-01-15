Хроніка COVID-19 в Україні і світі на 15 січня: в Китаї 20 тисяч осіб помістили під карантин

Вікторія Довгань Суспільство 05:40, 15.01.2021 Оновлено: 05:40, 15.01.2021

Станом на 15 січня коронавірус в Україні та світі вразив 93,5 млн осіб. Тільки за останню добу приріст захворюваності склав 749 тис. нових випадків. Показово, що у Китаї через черговий спалах захворювання під карантин помістили 20 тис. осіб із провінції Хебей.

По всій земній кулі жертвами COVID-19 стали понад 2 млн хворих, подолати його змогли 66,8 заражених. Лідерами за новими фактами інфікування є США – 230 тис., Бразилія – 68 тис. і Британія – 48 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Статистика коронавірусу у світі.
Worldometers
Показник захворюваності на коронавірус у різних країнах.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Дані про COVID-19 в регіонах України.
Пресслужба РНБО
Ситуація з коронавірусом в Україні.
Пресслужба РНБО
Динаміка захворюваності COVID-19 по днях.
Пресслужба РНБО

Головне за 15 січня

  • Техас став першим штатом США, де вакцинували більше мільйона осіб.

  • Через мутацію коронавірусу у Франції ввели комендантську годину з 18:00 до 06:00.

  • В Італії від коронавірусу прищепили вже понад 900 тисяч осіб. Процедура йде набагато швидше, ніж планувалося. Так, вакцину вже отримали люди старші за 80 років, хоча спочатку їх черга повинна була підійти в лютому.

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