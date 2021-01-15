У Словаччині ввели штрафи за позачергову вакцинацію проти COVID-19
Влада Словаччини запровадила великі штрафи для медичних установ, які порушуватимуть встановлений порядок вакцинації проти коронавірусу.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр країни Ігор Матович. Показово, що покарання за подібні порушення вже закріпили законодавчо.
"Парламент схвалив зміну до закону, який накладає штраф 10 тисяч євро на медичне підприємство, котре вакцинує когось поза списком очікування", – написав політик.
Досвід Польщі
Нагадаємо, що в Польщі спалахнув великий скандал через те, що щеплення поза чергою отримала низка зірок та відомих політиків. Так, вони відтермінували щеплення пенсіонерів, учителів та співробітників силових структур.
Після розголосу Варшавський медичний університет, відповідальний за незаконну вакцинацію, оштрафували щонайменше на 250 000 злотих (приблизно $67,5 тис). Крім того, президентку правління Університетського клінічного центру, докторку медицини Єву Тшлепу звільнили з посади.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи і можновладці таємно отримали щеплення проти COVID-19 в Україні, заплативши за два етапи процедури 2,5-3 тисячі євро.
За ввезенням контрабандної вакцини в Україну нібито стоїть керівник Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман. Ін'єкції українські політики отримували у приватній клініці "Меділенд".
OBOZREVATEL разом із ізраїльським агентством із боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупцією I-AML розпочав рослідування схеми таємної позачергової вакцинації "обраних" в Україні.
Журналістам вдалося з'ясувати, що контрабандну поставку препаратів могла організувати ізраїльська фірма TLV, яка нібито займається медичним туризмом.
Крім того, стало відомо, що з Ізраїлю в Україну могла потрапити вакцина, яка призначалася для Палестини як гуманітарна допомога.
За словами очільника МОЗ Максима Степанова, якщо в Україні справді проводилася підпільна вакцинація, то препарат для цього точно імпортувався нелегально.