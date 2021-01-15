"Дівчина з собачкою" з Уханя розповіла, як перехворіла на COVID-19
Українка Анастасія Зінченко, яка на початку пандемії застрягла в китайському місті Ухань зі своїм собачкою, розповіла, що перехворіла на коронавірус в Україні.
Про свої симптоми дівчина детально написала на особистій сторінці в Instagram. За її словами, підтвердження діагнозу вона отримала на Новий рік, а негативний тест, який свідчить про одужання, – на старий Новий рік.
"Була в лікарні на огляді у лікаря. Легені чисті. У невропатолога проконсультувалася з приводу безсоння і почуття стурбованості, виписали деякі ліки і новопасит. Загалом я себе почуваю добре, залишилася тільки слабкість, іноді задуха, коли багато дій роблю, безсоння і посипало обличчя", – написала Зінченко.
Вона додала, що для відновлення після хвороби їй знадобиться місяць. Дівчина постійно п'є вітаміни і веде спостереження за організмом.
"Підступний COVID-19, звичайно, і дуже токсичний для організму. Мало інформації про нього. І навіть лікарі не можуть повністю проконсультувати, адже дослідження тривають. Хвороба одна, а ось симптоми – занадто різні й хаотичні", – підсумувала дівчина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лютому 2020 року Зінченко не змогла евакуюватися з Уханя, де працювала, в Україну. Посольство не хотіло забирати її разом з улюбленцем.
Зінченко тоді навіть подзвонив особисто президент України Володимир Зеленський і пообіцяв організувати її евакуацію найближчим часом.
В результаті Зінченко повернулася на батьківщину лише у квітні.
Після повернення в Україну дівчина почала стосунки з головою Державної міграційної служби України Максимом Соколюком.