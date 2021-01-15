Шмигаль пообіцяв українцям мільйони доз вакцини від коронавірусу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про підписання державою контрактів на постачання мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Так він відповів на закиди про провал українського уряду в питаннях закупівлі препаратів, коли, наприклад, навіть Албанія з меншим населенням, ніж у Києві, вже почала кампанію з імунізації. Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Насамперед глава Кабміну зазначив, що Україна є учасником глобальної ініціативи COVAX, за якою отримає понад 8 млн доз вакцин проти COVID-19.

За словами прем’єра, вже підписано заявку на швидке постачання першої партії ефективних і коректно зареєстрованих препаратів, що "очікують не пізніше лютого".

"Україна фактично сьогодні вже підписала контракти на дуже велику партію – це мільйони доз вакцини, якої буде достатньо, щоб провакцинувати всіх охочих цього року", – запевнив Шмигаль у відповідь на коментар журналіста про неефективну роботу уряду.

Водночас він нагадав, що держава провела перемовини зі всіма виробниками вакцин, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і перебувають на третій. Йдеться і про китайський препарат виробництва Sinovac Biotech..

"Якщо будь-яка з них не відповідатиме міжнародним правилам реєстрації, їх в Україні не буде", – підсумував Шмигаль.

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