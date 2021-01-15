Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 2 млн

Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 2 млн человек.

Об этом сообщили на сайте университета Джонса Хопкинса. Статистика перевалила за психологическую отметку после того, как Италия сообщила о смерти 477 больных.

В университете отметили, что количество погибших примерно равно населению Брюсселя, Мекки, Минска или Вены.

Также по данным ресурса Worldometer, от COVID-19 умерло 2 009 441 человек.

Всего в мире COVID-19 заболело 93 418 283 человек, свыше 51 миллиона выздоровело.

Лидером по смертям из-за коронавируса являются США – в стране зафиксировано 389 581 случаев.

На втором месте – Бразилия с более 200 тысячами смертей, третья – Индия, где умерло более 150 тысяч человек.

В Европе по смертности от COVID-19 лидирует Великобритания – более 87 тыс. случаев, за ней с небольшим отставанием идет Италия – более 81 тыс. смертей. На третьем месте Франция с почти 70 тысячами погибших.

Украина занимает 8 место в Европе и 19-е в мире. По состоянию на 15 января в стране умерло 20,5 тыс человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, опубликованном в Twitter, заявил, что такой высокий показатель смертности вызван отсутствием сплоченности в глобальном реагировании на пандемию.

"Наш мир достиг душераздирающей отметки: пандемия COVID-19 унесла жизни двух миллионов человек... В память о двух миллионах душах мир должен действовать с гораздо большей сплоченностью. Сейчас самое время", – заявил Гутерриш.

Он отметил, что в настоящее время вакцины от COVID-19 довольно быстро получают только страны с высоким уровнем дохода, в то время как "у бедных стран их вообще нет".

"Глобальная сплоченность спасет жизни, защитит людей и поможет победить этот ужасный вирус",– подчеркнул генсек ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 января коронавирус в Украине и мире поразил 93,6 млн человек. Только за последние сутки прирост заболеваемости составил 749 тыс. новых случаев. Примечательно, что в Китае из-за очередной вспышки заболевания на карантин отправили 20 тыс. человек из провинции Хебей.