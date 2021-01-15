Вторая волна COVID-19 в Германии заставила крематории работать круглосуточно. Видео

Часть крематориев в Германии вынуждена работать круглосуточно из-за увеличения смертности в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на Twitter-странице Reuters. Агенство показало видео, снятое внутри крематория на востоке ФРГ. Этой компании пришлось нанимать сотрудников, чтобы сжигать тела беспрерывно, в формате 24/7.

Отмечается, что количество заказов в этом крематории увеличилось вдвое.

В Reuters указали, что ситуация связана со второй волной COVID-19, накрывшей Германию.

A crematorium in eastern Germany, in the grip of a second wave of COVID-19, has its employees working round the clock to cope with double the number of deaths pic.twitter.com/fIP7BzUwpm — Reuters (@Reuters) January 15, 2021

Добавим, на 19 января канцлер ФРГ Ангела Меркель запланировала совещание с главами федеральных земель касательно карантина. Власти обеспокоены ростом "коронавирусной" статистики в стране, передает Handelsblatt.

Высокое количество новых заболевших связывают, в частности, с распространяющимися в Германии мутациями вируса. Не исключено, что 19 января карантин в ФРГ решат усилить.

По состоянию на 15 января в Германии количество заболевших COVID-19 пересекло отметку в 2 млн. Погибли более 46 тысяч инфицированных.

Согласно официальной статистке, в стране растет уровень активных случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие ученые нашли фермент в организме человека, благодаря которому может размножаться коронавирус. Отмечается, что без него он практически не в состоянии это делать.