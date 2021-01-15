В штате Нью-Йорк очередь на прививки от COVID-19 выстроилась до апреля

В США в штате Нью-Йорк государственные чиновники ограничивают количество назначений для вакцинации, а очередь желающих расписана уже до апреля.

Об этом сообщило WSYR. Еженедельно штат получает 300 тысяч доз препарата, чего явно не хватает для прививок всем, кто имеет на нее право в рамках фазы 1b.

К ним относятся полицейские, пожарные и сотрудники Национальной гвардии, учителя, воспитатели детских садов, а также администрации школ, фармацевты, продавцы, работники общественного транспорта, пенсионеры в возрасте 75 лет и старше и люди с хроническими заболеваниями.

По информации MSN, в штате в соцсетях появились ссылки на сайты для регистрации желающих сделать прививку в пунктах, которые еще не открыли – в Бингемтоне, Буффало, Платтсбурге, Потсдаме, Стоуни-Брук и Ютике.

В информации не уточнили, сколько людей успели записаться, но все их регистрации были отменены.

"Как показала эта пандемия, справедливость и равный доступ имеют решающее значение при распространении вакцины, и для обеспечения соблюдения этих принципов все несанкционированные назначения аннулируются", – сказано в сообщении Управления информационных технологий Нью-Йорка.

Департамент здравоохранения объявил, что помимо существующих пунктов вакцинации, в штате запланировано открытие еще 15 дополнительных.

Как сообщал OBOZREVATEL 11 декабря вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для экстренного использования в США. Массовая вакцинация в стране началась 14 декабря.

19 декабря 2019 года Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.