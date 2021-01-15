У Києві та області коронавірусом заразилися вже більш як 186 тисяч осіб

Київ та область знову потрапили до списку регіонів-лідерів за найбільшою кількістю виявлених випадків коронавірусу – за добу такий діагноз поставили 896 і 588 жителям відповідно.

На ранок 15 січня на Київщині, разом зі столицею, підтверджено 186 344 інфікування. Оновлені дані з’явилися на сайті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Згідно з ними, від COVID-19 у Києві померли 20 осіб за добу, загалом 2161. За цей же час 822 змогли побороти хворобу, а всього вилікувалися 46 349. У столиці кількість заражень перетнула позначку в 121 082.

У Київській області загалом виявлено 65 262 інфікування коронавірусом. Минулої доби хвороба забрала 8 життів, а з початку пандемії від неї померли 1050 осіб. Проте ще 516 жителів регіону одужали, загалом 44 960.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дії карантинних обмежень у громадському транспорті Києва люди майже не дотримуються дистанції і нерідко ігнорують носіння масок. Було опубліковано фоторепортаж про стовпотворіння в транспорті, який курсує у столиці.