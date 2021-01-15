Российский музыкант Лоза: как можно прививаться от COVID-19, когда у нас 2021 год

Скандальный российский музыкант Юрий Лоза выступил против вакцинации от COVID-19 и заявил, что "никакого коронавируса нет".

Свое мнение россиянин озвучил в студии пропагандистской программы "60 минут" на "Россия 1" во время перерыва. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале popovrtr 15 января (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Нет никакой пандемии, никакого коронавируса! Ты несешь бред и развод людей!" – эмоционально обратился певец к своему собеседнику, пытаясь его переубедить.

Люди, которые присутствовали в студии, отреагировали на это смехом и криками. Кто-то сказал: "С этого места поподробнее".

"Как можно прививаться от COVID-19, когда у нас 2021 год?" – добавил 66-летний артист.

Фрагмент программы пропагандистов со скандальными высказываниями Лозы:

Отметим, исполнитель хита "Плот" Лоза известен рядом антизападных высказываний. Его внесли в базу "Миротворца" как лицо, незаконно посещавшее оккупированный Россией украинский Крым. Таким образом россиянин нарушил государственную границу Украины.

После 2014-2015 годов Лоза не раз заявлял о поддержке российских оккупантов на Донбассе. Он также говорил, что россияне живут намного лучше Украины и не так и плохо, если сравнивать с Африкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лоза также резко высказался о выступлениях украинской певицы Maruv в России, заявив, что звезде не удастся добиться там успеха.