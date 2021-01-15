В Украине дети чаще стали болеть COVID-19

В Украине увеличилось количество заражений коронавирусом детей, всего за время пандемии в стране подтвердили COVID-19 у 62 333 несовершеннолетних.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном ежедневном онлайн-брифинге. По его словам, соответствующий показатель заболеваемости в ноябре составил 3,1% от общего количества больных, в декабре – вырос до 5,9% (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта тенденция наблюдается во всем мире. COVID стал чаще "радовать" наших детей. Они стали чаще болеть с проявлениями симптомов. В начале эпидемии болели без симптомов. Сейчас уже с симптомами и госпитализациями", – заявил глава Министерства здравоохранения.

Чиновник уверен, если дети сейчас выйдут на обучение в школах, это приведет к росту инфицирования.

"Большинство заражений детей происходит без симптомов. Поэтому выявление инфицированных и недопущение их в коллективы будет просто невозможным на этом этапе. Если у детей появляются проявления болезни – это означает, что накануне в течение трех дней подряд они заражали и учеников, и учителей", – отметил Степанов.

По его мнению, дети до окончания локдауна 25 января дети должны учиться дистанционно.

Ранее глава Госпотребслужбы Украины Олег Рубан заявлял, что дети до 14 лет переносят коронавирусную болезнь легко и почти бессимптомно. Что касается беременных, то все зависит от спектра сопутствующих заболеваний, уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, школьники Киева после зимних каникул, которые длились до 11 января, продолжили обучение дистанционно, как и планировала столичная власть. Также трансляция онлайн-уроков продолжается на телеканале "Киев".

Дистанционно обучаются и ученики учреждений профессионально-технического образования, которые вернулись с каникул чуть позже – 15 января.