Локдаун в Украине не продлят: Шмыгаль уточнил, что дальше

Правительство не планирует продолжать локдаун в Украине, с 25 января будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью на телеканале "Украина 24". Он также уточнил количество коек для больных COVID-19 в стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Этот карантин, который действует сейчас, завершится 24 января. С 25-го мы вероятно перейдем к оранжевой зоне, действовавшей до введения нынешних правил", – подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что ведется наблюдение за ситуацией с коронавирусом в Украине.

"Начался незначительный рост [заболеваемости коронавирусом, – ред.], мы ожидаем более значительного роста... Но медицинская система готова, более 53 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом. В целом 63 тысячи коек отведено под ковидных больных, 21 тысяча из них занята", – сказал премьер.

Как известно, в Украине из-за пандемии коронавируса ввели специальное эпидемиологическое зонирование. Ограничения "зеленой" зоны действуют во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности. К каждому следующему добавляются правила "зеленой" и всех предыдущих.

Какие ограничения предусматривает каждая зона:

"зеленая" – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;

"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, что предоставляют "кризисные" услуги;

"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т.д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых смен в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.

"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т.д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Сейчас в стране действует так называемый карантин зимних каникул (или локдаун).

В то же время во многих европейских странах карантин усиливают. В частности, в Латвии снова ввели комендантский час в выходные дни, Франция также будет применять эту ограничительную меру. В Бельгии жесткий карантин продлили как минимум до 1 марта, а правительство Италии утвердило список нового зонирования регионов страны,

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения не намерено продолжать жесткий карантин, действующий в стране с 8 до 24 января.

По его словам, далее украинцы должны перейти на адаптивный карантин, который будут применять в местах вспышки заболеваемости COVID-19. В то же время чиновник отметил, что "есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть" и учесть в прогнозах.