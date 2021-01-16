Вакцинация от COVID-19 охватила уже 46 стран: Украины в этом списке нет

Вакцинация от коронавируса уже проходит в 46 страна мира, однако в Украине она так и не началась.

Помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао 15 декабря заявила, что 38 из указанных стран – с высоким уровнем дохода. Брифинг с ее участием транслировался в Twitter.

Помощница главы ВОЗ напомнила, что механизм COVAX поможет скорректировать это и получить вакцину странам с низким уровнем дохода. Ожидается, что это произойдет уже в феврале.

"Не в январе, но, надеемся, уже в феврале у нас будут хорошие новости", – подчеркнула Симао.

Отметим, что в Украине вакцинация пока не началась. В мире же прививку сделали уже более 32 млн человек.

При этом, как заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, представители власти и богатые люди уже начали получать нелегально ввезенную в нашу страну вакцину, заплатив за нее по 3 тысячи евро.

В то же время в мире за первый месяц прививки получили более 32 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, старт вакцинации от коронавируса в Украине запланирован на конец февраля-начало марта. В поле зрения Минздрава есть четыре препарата, но пока ни один из них официально не получен.