Голубовская заявила, что не видит никакого локдауна, и призвала ужесточить ограничения

Карантин зимних каникул в Украине, введенный с 8 по 24 января, должен быть более жестким и действовать не менее трех недель.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. Она сказала, что сейчас вообще не видит никакого локдауна.

"Честно говоря, я не сильно там хожу по магазинам, но смотрю и вообще не вижу никакого локдауна. В чем он выражается? В метро ездят. Я как прихожу домой и открываю телефон - вижу, что толпы народа повсюду: Буковель, метро, магазины...", – сказала Голубовская.

При этом она отметила, что какую-то роль карантинные ограничения все же сыграют.

По словам медика, большую эффективность показал локдаун, который действовал в Украине весной 2020 года.

"Я уже говорила неоднократно, что клиницисты, как я, всегда будут за ограничительные мероприятия. Мы в этом плане не объективны, по понятным причинам. В любом случае снижается количество поступлений, и у нас облегчается жизнь. Поэтому на нашу точку зрения опираться не надо, но на мнение профессионалов-эпидемиологов стоит", – подчеркнула врач.

Она также отметила, что ограничительные меры должны быть более жесткими и длиться не менее трех недель, если уж их вводить.

Говоря о статистике заболеваемости COVID-19 в Украине, Голубовская отметила, что она "не соответствует ничему", и многие люди, у которых появились симптомы болезни, не обращаются за медицинской помощью, потому что "не хотят заморачиваться".

Как сообщал OBOZREVATEL:

первым о том, что введенный в Украине "карантин зимних каникул" из-за коронавируса является более мягким и коротким по сравнению с локдаунами в европейских странах, заявил министр Кабмина Олег Немчинов. Он предоставил сравнительную таблицу ключевых запретов в Европе.

Это подчеркнул и министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что карантин в Украине не ослабят и призвал граждан соблюдать ограничения.

Также в Минздраве назвали условия для повторного локдауна в Украине.