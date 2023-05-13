Самый ответственный день: в Ливерпуле продолжаются последние приготовления к гранд-финалу Евровидения-2023. Онлайн-трансляция с фото
В Ливерпуле, Великобритания, продолжаются последние приготовления к гранд-финалу престижного вокального конкурса Евровидение-2023. Участники готовятся поражать еврофанов, зрители собираются под Ливерпуль-ареной, а приглашенные звезды прибывают на место.
OBOZREVATEL следит за самыми интересными событиями этого дня и напоминает, что нужно знать перед просмотром финала.
Итак, шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Где его можно посмотреть, читайте в нашем материале. OBOZREVATEL также будет вести текстовую онлайн-хронику.
Сегодня на сцене Ливерпуля выступят 26 конкурсантов – 20 победителей полуфиналов, страны "большой пятерки" государств-основателей конкурса и украинская группа TVORCHI.
Кроме того, в финале Евровидения споют и украинские звезды. Среди них: победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница Евровидения 2016 Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.
Кстати, в этом году была изменена процедура голосования за участников. Инструкция описана в нашем материале.
Онлайн-хроника финала Евровидения-2023 (дополняется)
За сутки до гранд-финала. Зрителей познакомили с украинской ведущей и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. После короткого блица выяснилось, что артистка не прочь еще раз стать ведущей, верит, что музыка изменит мир, и предпочтет борщ, а не английский завтрак.
OBOZREVATEL также знакомил читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:
– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.
– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.
– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.
– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.
– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.
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