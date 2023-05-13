Самый ответственный день: в Ливерпуле продолжаются последние приготовления к гранд-финалу Евровидения-2023. Онлайн-трансляция с фото

В Ливерпуле, Великобритания, продолжаются последние приготовления к гранд-финалу престижного вокального конкурса Евровидение-2023. Участники готовятся поражать еврофанов, зрители собираются под Ливерпуль-ареной, а приглашенные звезды прибывают на место.

Видео дня

OBOZREVATEL следит за самыми интересными событиями этого дня и напоминает, что нужно знать перед просмотром финала.

Итак, шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Где его можно посмотреть, читайте в нашем материале. OBOZREVATEL также будет вести текстовую онлайн-хронику.

Сегодня на сцене Ливерпуля выступят 26 конкурсантов – 20 победителей полуфиналов, страны "большой пятерки" государств-основателей конкурса и украинская группа TVORCHI.

Кроме того, в финале Евровидения споют и украинские звезды. Среди них: победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница Евровидения 2016 Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.

Кстати, в этом году была изменена процедура голосования за участников. Инструкция описана в нашем материале.

Онлайн-хроника финала Евровидения-2023 (дополняется)

За сутки до гранд-финала. Зрителей познакомили с украинской ведущей и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. После короткого блица выяснилось, что артистка не прочь еще раз стать ведущей, верит, что музыка изменит мир, и предпочтет борщ, а не английский завтрак.

OBOZREVATEL также знакомил читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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