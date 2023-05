Украина в списке: какие страны чаще всего выигрывали на Евровидении. Видео

В субботу, 13 мая в 22:00 по киевскому времени, в Ливерпуле состоится финал Евровидения-2023, где за первое место сразятся участники из 20 стран. Известно, что Украина будет выступать под номером 19. Она автоматически попадает в гранд-финал, поскольку стала победительницей в прошлом году.

Букмекеры прогнозируют, что хрустальный микрофон достанется представительнице Швеции Loreen. Второе место по их рейтингу займет эпатажный певец из Финляндии Käärijä, а третье – дуэт из Украины TVORCHI.

Посмотрим, оправдаются ли ставки букмекеров. А пока вспомним в материале OBOZREVATEL, какие страны-участницы чаще всего одерживали победу в этом международном песенном конкурсе.

Короткая ретроспектива

Первое Евровидение проходило в 1956 году, в довольно скромных масштабах. Тогда в нем приняли участие семь стран: Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды. Каждый из исполнителей подготовил по 2 песни, и победила представительница Швейцарии Lys Assia. В 1957 году к конкурсу присоединились Австрия, Дания и Великобритания, а еще через год – Швеция, Финляндия, Испания и Югославия. Затем – Португалия и Ирландия.

Украина и Евровидение в цифрах

Путь Украины на Евровидении начался относительно недавно – в 2003 году. Тогда ее уехал представлять Александр Пономарев с песней Hasta la vista. Он занял 14 место.

Украина пропустила предыдущие 47 конкурсов, однако стала страной с самым большим количеством побед в XXI веке. Также это единственная страна, трижды побеждавшая, начиная с 2000 года. Она принимала участие 17 раз, из которых 10 – выходила в гранд-финал.

Победы Украины на Евровидении:

Руслана – Wild Dances (2004);

Джамала – "1944" (2016);

Kalush Orchestra – Stefania (2022).

Кто чаще всего побеждал в Евровидении

Больше всего хрустальных микрофонов получила Ирландия – 7 раз. Всё началось в 1970 году. Тогда Dana Scallon исполнила чувственную песню All Kinds of Everything. Позже ирландцы трижды подряд занимали первое место – с 1992 по 1994 годы.

Вторая страна-лидер – Швеция. Она одерживала победу 6 раз. Впервые – в 1974 году, когда квартет ABBA уехал в Великобританию с песней Waterloo. В 2012 году победила Loreen. Она исполнила песню Euphoria, которая остается одним из популярнейших хитов конкурса за всю историю его существования. Похоже, в 2023 году триумфатор решила повторить свой успех, но уже с чувственной и ритмической песней Tattoo.

Третьи по количеству побед: Франция, Люксембург, Великобритания и Нидерланды. Каждая из этих стран занимала первое место в гранд-финале по пять раз.

На четвертом месте Израиль, получивший 4 хрустальных микрофона, 2 из которых подряд (в 1978 и 1979 годах). Больше всего запомнилось зрителям выступление исполнительницы Netta Barzilai с зажигательным треком Toy (2018).

Пятое место делят Украина, Дания, Норвегия и Италия. Каждая из этих стран побеждала по три раза. Возможно, в этом году участники от Украины, группа TVORCHI, привезут из Ливерпуля четвертую победу. Шансы есть.

