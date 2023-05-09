Хорватия спела в первом полуфинале Евровидения-2023 о 'малом подлом психопате' и порвала зал: о чем песня. Видео

9 мая представители Хорватии на Евровидении-2023, рок-группа Let 3, которая известна своими непристойными, а порой и крайне вульгарными треками, выступила в первом полуфинале под седьмым номером. Коллектив представил свой трек под названием Mama šč! Песня, как рассказали ее авторы, сатирически комментирует российскую агрессию против Украины.

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Эпатажные и яркие рокеры буквально порвали зал своим драйвом. OBOZREVATEL предлагает посмотреть эффектное выступление и разобраться, о чем же поет коллектив.

Конкурсная песня хорватов высмеивает диктатуру в целом, жажду вождей к власти и контролю. Однако в треке есть отсылки к конкретным диктаторам – Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Так, в песне есть строчка "Мама купила трактор". Такой посыл участники сделали из-за трактора, который подарил белорусский самопровозглашенный президент на 70-летие главного военного преступника ХХІ столетия.

Также в треке встречается строчка "Малый подлый психопат", которая является очевидной характеристикой все того же Путина.

"Наше единственное желание – чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь", – комментировали текст своей песни представители Let 3.

Перевод песни:

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трайна-нина, армагедон, нянька, щ!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

Мама, мама, мама, мама, я пойду играть.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат, война, война.

Подлый маленький психопат,

Крокодиловый психопат, война, война.

Мама, я иду на войну.

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

Этот маленький психопат,

Подлый маленький психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

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