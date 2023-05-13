'Можно слушать бесконечно': Jerry Heil восхитила украиноязычной версией хита фаворитки Евровидения-2023 Лорин. Видео

Уже в субботу, 13 мая, ожидается грандиозный финал вокального конкурса Евровидение-2023, победу в котором прогнозируют шведской исполнительнице Лорин. Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) вдохновилась ее песней Tattoo и решила перевести трек на украинский язык. Также артистка записала акустическую аранжировку на фортепиано.

Видео дня

Роликом звезда поделилась в своем Instagram. К слову, в публикации она отметила свою шведскую коллегу. Украинцы подчеркнули, что после кавера Яны они влюбились в композицию Лорин еще больше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня волнуют не они. Но почему-то сердце без вины. Твое имя щемит вот тут. Его не свести, как тату. Меня не волнует эта боль. Я привыкла к ветрам и волнам. Иду на голос твой, а тут. Твое имя будто бы тату", – проникновенно спела Jerry Heil.

"А может полную версию сделаете? В вашем исполнении песня другая и тоже прекрасная", "Я аж пошла искать оригинал, благодаря вам услышала эту песню. На Евровидении не приняла ее из-за образа и постановки. А вот акустическая версия у нее (у Лорин, – ред.) на странице и ваш перевод просто вау", "По ощущениям будто бы первое теплое солнце", "Это просто нереально, можно слушать бесконечно", – читаем комплименты поклонников Шемаевой под постом.

Напомним, 39-летняя исполнительница марокканского происхождения Лорин в 2012 году произвела фурор на сцене Евровидения, одержав первое место с композицией Euphoria. Конкурсная песня этого года повествует о том, как сохранить любовь несмотря на всю боль и отчаяние. Звезда в интервью назвала свою работу Tattoo "мрачным танцевальным поп-треком".

Финал Евровидения сегодня начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие страны за всю историю Евровидения чаще всего занимали последние места. В список лузеров попала Норвегия, Германия и Финляндия. Чтобы узнать, какие государства никогда не выигрывали международный вокальный конкурс – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!