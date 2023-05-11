Выступление Польши во втором полуфинале Евровидения-2023: что известно о певице Blanka, которой недовольны сами поляки

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле стартовал второй полуфинал Евровидения-2023. За прохождение в финал в этот раз будут бороться представители 16-ти стран. Среди них и Польша, которая уже выступила под девятым номером. В этом году защищать честь своей страны на вокальной арене взялась 23-летняя исполнительница Blanka из Щецина.

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Девушка зажгла на сцене Евровидения с композицией Solo. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира.

Известно, что Blanka стала звездой в Польше еще в детстве, когда в 13 лет выпустила дебютный трек Strong Enough. На нацотборе в родной стране она представила сингл Solo об осознании собственной независимости и достоинства девушки, которая выходит из отношений с бойфрендом.

Перевод конкурсной песни от Польши на Евровидении-2023:

Милый. Это какое-то безумие.

Как еще это сказать? С тобой я потеряла рассудок.

Милый. Что с тобой случилось?

Я думала, что знаю тебя.

Но теперь пришло время посмотреть правде в глаза.

Ты то горячий, то холодный. Высокий и низкий.

Ты не даешь покоя моим мыслям

Нет, нет, нет, нет, все не так. Позвольте мне объяснить.

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я танцую, соло

Скажи мне, стоило ли оно того

Играть со мной в грязные игры

Но кто теперь будет смеяться, милый?

Посмотри на меня.

Все на меня смотрят.

Держу пари, ты сожалеешь об этом

О том, что происходит.

Однако, не все поляки в восторге от представительницы в этом году. Многие из них считают, что на нацотборе были более достойные кандидаты, а Blanka якобы победила нечестно. Об этом граждане Польши пишут в соцсетях и комментариях под клипом участницы.

"Давайте еще раз опубликуем это здесь: Бланка – это не выбор Польши, это выбор 5 коррумпированных жюри, которые не испытывают угрызений совести. От всего сердца заранее благодарю вас за то, что не проголосовали за эту песню", "Мы предпочтем, чтобы нашу страну дисквалифицировали, чем это", "Какой позор", "Мы понимаем вашу боль, поляки", "Наш выбор проигнорировали", "Согласно правилам предварительного отбора, TVP была обязана опубликовать подробные результаты голосования жюри и телезрителей. Этого не произошло. TVP плюнул в лицо телезрителям и участникам предварительного отбора. Сомнения в справедливости отбора растут", " – оставляют интернет-пользователи.

А вот в Украине полячку решили поддержать. В центре Киева на одном из ТРЦ на огромном экране показали клип певицы. Соответствующее видео опубликовали на Instagram-странице "Евровидение Украина".

Впрочем, некоторые украинские еврофаны под видео также высказали свое мнение касательно того, что "Blanka – это не выбор поляков".

"Но все знают, кто настоящий победитель польского отбора", "Это позор для нас. Нужно поддерживать польский народ и их выбор. А не тупо представителя от Польши", – пишут украинцы.

Неутешительные и прогнозы букмекеров. Польше в этом году прогнозируют 22 место.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала. Следите за всеми ключевыми событиями с нами.

Где украинцам смотреть второй полуфинал Евровидения-2023 можно узнать по ссылке. А когда состоится грандиозный финал и что о нем нужно знать – читайте в нашем материале.

Кто из первых полуфиналистов прошел в финал – узнайте здесь. А также читайте, как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала. Украина, к слову, вновь оказалась на новой позиции.

Как писал OBOZREVATEL, в этом году была изменена процедура голосования за участников. Инструкция описана в нашем материале.

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