Претенденты на участие в Евровидении от Чехии посвятили мощную антивоенную песню Украине: слушатели предсказывают победу

Чешская группа Vesna накануне представила клип на мощную песню My sister's crown для конкурса Евровидение-2023, в которой раскритиковала войну в Украине. В тексте, строки которого прозвучали на английском, чешском и украинском языках, нетрудно проследить главный посыл – призыв прекратить кровопролитие украинцев.

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В комментариях под клипом на YouTube слушатели выразили свой восторг вокалом, подачей и содержанием строк. Треку даже прочат победу на песенном конкурсе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Хотя в песне ни разу не упоминается Украина или Россия, аналогию можно заметить невооруженным глазом. В первом куплете участники группы спели, что "их сестра" не позволит над собой издеваться, не будет слушать приказы и не забьется в угол перед лицом страха.

В припеве есть прямой намек на войну в Украине:

"Вы можете забрать свои руки прочь

Никто не хочет, чтобы погибло еще больше ребят

Мы не твои куклы,

А жизнь – не мешок с деньгами", – говорится в припеве.

Следует также упомянуть, что в тексте есть украиноязычные строки, которые можно расценивать как прямую поддержку украинского народа. Лирической героиней – сестрой – в песне чехи назвали Украину.

В третьем куплете исполнители призывают "сестру" присоединиться к ним в "море, где нет ненависти". Очевидно, речь шла о цивилизованном европейском будущем Украины, в котором нет места Российской Федерации.

Слушатели без сомнений определили, что трек группы посвящен поддержке Украины, за что поблагодарили в комментариях под клипом.

"Я очень хочу, чтобы они поехали на Евровидение и Чехия наконец-то победила", "Чехия получит лучший результат, если их выберут для Евровидения. Прекрасная песня с народными вибрациями, с великолепной концепцией и посланием! С любовью от Греции", "Я не могу придумать ничего лучшего, что мы могли бы выбрать для Евровидения", "Спасибо за украинские слова", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победители Евровидения-2021 итальянская рок-группа Maneskin разместила полную версию своего хита Gasoline ("Бензоколонка"), в котором осудила российский терроризм.

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