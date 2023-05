Обсуждают до сих пор: представителей каких стран обвиняли в плагиате на Евровидении. Видео

Еще ни одно Евровидение не прошло без скандалов. Каждый год найдется тот, чья песня обязательно напомнит какой-то известный хит. Занимательно, но чаще всего конкуренты хотят дисквалифицировать самых сильных, потому, под подозрения попадали именно победители международного песенного конкурса.

Перед вторым полуфиналом, который состоится в четверг, 11 мая, OBOZREVATEL решил напомнить, кого из участников Евровидения поймали на "воровстве". Хотя многие случаи не были доказаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Alyosha – 2010 год

Певицу Алешу, которая представляла Украину на песенном шоу 13 лет назад, обвинили в плагиате еще на Нацотборе. Ее конкурсную песню To be free сравнили с композицией Knock Me Out в исполнении Linda Perry и Grace Slick из киноленты "Ворон: Город ангелов". В результате вокалистка сменила композицию на Sweet People и заняла с ней десятое место в финале.

Лорин – 2012 год

Победную песню Лорин Euphoria, которой, к слову, прогнозируют триумф и в этом году, сравнили с хитом британского бенда One Direction – Stole my heart what a shame. Но шведка все равно получила самые высокие баллы, опередив своих конкурентов.

Эммили де Форест – 2013 год

Победительницу Евровидения-2013 Эммили де Форест также поймали на плагиате. Песня Only Teardrops, принесшая победу датчанке, очень напоминала аудитории и критикам трек I Surrender группы K-Otic. Однако это не помешало вокалистке одержать золото.

Монс Сельмерлев – 2015 год

Швед Монс, который обогнал все страны-участницы Евровидения 8 лет назад, якобы тоже поступил неправильно и скопировал композицию Дэвида Гэтты Lovers On The Sun. Именно так и родилась его конкурсная песня Heroes, утверждали многие недоброжелатели.

Джамала – 2016 год

Досталось за плагиат и украинской певице, победительнице конкурса в 2016 году, Джамале. Поклонники Тома Йорка упрекнули ее в том, что она частично воспользовалась песней лидера Radiohead – Mirrоr, чтобы написать свою "1944". По предыдущей практике видим, что это не стало препятствием к цели и Джамала все-таки получила хрустальный микрофон.

Нетта Барзилай – 2018 год

Израильтянке Нетте Барзилай предъявляли претензии, что ее песня Toy очень похожа на хит Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes. Об этом ей заявила компания Universal Music Group. Студия даже направила официальное письмо двум авторам песни Нетты. Если бы плагиат подтвердился, победительница 2018 года была бы дисквалифицирована.

