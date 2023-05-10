'Поет про несчастных русских?' В сети захейтили швейцарца, который выступил с 'антивоенной' балладой на Евровидении-2023

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2023. На сцену вышли 15 представителей стран-участниц, но в финал, попали только 10, в том числе и швейцарец Ремо Форрер. 21-летний вокалист исполнил балладу под названием "Watergun" ("Водный пистолет"), но несмотря на антивоенный посыл, украинцы высмеяли композицию.

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Артист поет о парнях, которые будучи детьми играли в войну во дворе, а во взрослом возрасте стали солдатами и попали на поле боя. OBOZREVATEL хочет рассказать, какой тайный смысл в песни нашли пользователи сети и почему трек восприняли с упреками (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мальчишками мы играли в войнушки, с солдатиками и танками, играли в прятки, мы росли, мечтая стать королями. Что же с нами стало? Мы стоим на передовой. К чему все это нас ведет? Я не хочу быть солдатом. Я не хочу, чтобы на моих руках была настоящая кровь. Это больше не игра. Я не могу обернуться и сбежать. Здесь нет никаких водяных пистолетов", – переводим повествование Ремо.

Украинцев смутило несколько моментов в песне "Watergun". Швейцария известна своим нейтралитетом во время мировых войн. Кроме того, в марте 2023-го эта страна заявила об утилизации списанных ЗРК Rapier, в которых нуждается Украина. Оборонные британские системы не передали, так как Швейцария имеет "нейтральный статус", который не позволяет им поставлять оружие.

"Швейцария, ты сама выбрала игнорировать войны, все союзы, альянсы и конфликты. И ты думаешь, что можешь спокойно тусить на Евровидении с песней про нейтралитет? Нейтралитет – это было бы не прийти на Евровидение", "Швейцарец, который поет "ай донт вонт ту би е солдер" – это, конечно, метамем, на самом деле", "Швейцария на Евровидении: не хочу быть солдатиком, плак-плак", – читаем комментарии украинцев в Twitter.

Некоторым юзерам показалось, что Форрер поет о россиянах, которые якобы не хотели воевать, но им пришлось идти на передовую против их воли. Часть потроллила парня, утверждая, что он пел так жалобно, будто бы просил в военкомате не забирать его на фронт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Хорватия в первом полуфинале Евровидения-2023 спела о "подлом психопате" и порвала зал. Коллектив представил свой трек под названием Mama šč, который сатирически комментирует российскую агрессию против Украины. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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