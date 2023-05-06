Организаторы Евровидения рассекретили 'особую миссию' Русланы: где и когда певица появится на конкурсе

Накануне Евровидения, которое пройдет в Ливерпуле от имени Украины, разгорелся скандал вокруг исполнительницы Русланы. Победительницу международного песенного конкурса 2004 года не пригласили на мероприятие. Однако певица все-таки примет участие в шоу, хоть и не вживую.

Видео дня

На официальном сайте музыкального мероприятия eurovisiontv появилась информация, что фанаты конкурса увидят Руслану в гранд-финале Евровидения-2023. В прямом эфире покажут специальное видео с вокалисткой, записанное заранее в Киеве.

Как сообщалось, украинской знаменитости доверили "особую миссию" – символически соединить Киев и Ливерпуль. Слоган конкурса в этом году отражает характер 67-го песенного конкурса и демонстрирует партнерство между Великобританией и Украиной. Кроме того, Руслана посетит Ливерпуль, чтобы провести два сайд-ивента (дополнительные активности на площадках для еврофанатов).

"Первая победительница от Украины на Евровидении символически соединит Киев и Ливерпуль, ее появление будет отображать тему "Объединенные музыкой", – пишут на сайте песенного конкурса.

Напомним, уже во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал Евровидения-2023, на сцену выйдут 15 исполнителей. Второй полуфинал пройдет в четверг, 11 мая. Финал запланировал на субботу, 13 мая. Во время прямых эфиров зрители увидят выступления победителей от Украины Джамалы и группы Kalush Orchestra, а также исполнителей Верки Сердючки, Alyosha, Go_A, Тины Кароль.

Как недавно писал OBOZREVATEL, Украина дебютировала на международном конкурсе Евровидение в далеком 2003 году. За 20 лет участия в соревнованиях лучших вокалистов мира наша страна трижды одержала победу. Чтобы посмотреть, как изменились представители нашего государства на Евровидении – переходите по ссылке.

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