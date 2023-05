'Занимайтесь любовью, а не воюйте': представитель Румынии на Евровидении-2023 сделал важный призыв со сцены во втором полуфинале

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле стартовал второй полуфинал Евровидения-2023, где за прохождение в следующий этап борются представители из 16-ти стран. Шанс попасть в десятку есть у 19-летнего представителя Румынии Theodor Andrei, который презентовал свой мощный трек под названием D.G.T. (Off and On).

Своей песней вокалист рассказал историю любви, в которой разум вступает в противоречие с инстинктом, а рассудок пытается противостоять страсти. Однако после завершения выступления Theodor Andrei на сцене озвучил важный и актуальный призыв. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира.

Так, исполнитель высказал свою антивоенную позицию одной фразой: "Занимайтесь любовью, а не воюйте!"

Что же касается конкурсного сингла музыканта, то о нем он говорил следующие: "Песня о любви, становящейся зависимостью со своими хорошими и плохими сторонами, а также удовольствием от любви. Это – о возвращении к чему-то губительному, где любовь не обоснована, а решение принимает адреналин, неизбежное зло с любовью и всем, что она означает – страсть, слезы, улыбки, детство, зрелость, доверие, риск, правда и ложь".

Букмекеры же прогнозируют Румынии в этом году последнее 32-е место.

