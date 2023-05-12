Участница Евровидения-2023 из Эстонии выступала в оккупированном Крыму с Басковым: что она сейчас говорит о войне

Эстонская певица Alika (настоящее имя – Алика Милова) выступала в оккупированном украинском Крыму с пропутинским исполнителем Николаем Басковым в 2015 году. 8 лет назад ей было 12, так что Алика, очевидно, не осознавала свой поступок, однако незаконность этого концерта должны были понимать люди, отправившие ее на шоу "Детская Новая волна".

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Свое выступление на полуострове 20-летняя артистка не объяснила, но раньше рассказывала, что поддерживает Украину и хочет приехать в Киев. Информация о ее выступлении сохранилась на сайте magicnet (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также в статье говорится, что в детстве Алика пела и в Москве. С ней выступали российские артисты Басков, Киркоров, Жасмин и Агутин. Летом 2015 года она исполнила композицию "Все цветы" с Басковым, финансирующим армию российских террористов.

Хотя с малых лет певица представляла Эстонию, у нее есть корни в Украине. В частности, в интервью 24 каналу артистка рассказывала, что ее родные по бабушкиной линии живут в разных украинских городах.

"Я увидела, что все украинцы как семья. Это прекрасно. Вы все сильны и поддерживаете друг друга, не забываете об этом. Желаю вам продолжать эту поддержку, много любви и возможности наслаждаться каждым моментом вашей жизни и обрести свое счастье. Будьте сильными, люблю вас! Я верю, что я скоро приеду в Украину, мирную Украину", – обращалась к украинцам исполнительница.

Напомним, что накануне эстонская певица с треком Bridges вошла в десятку победителей второго полуфинала Евровидения-2023 и 13 мая выступит в финале.

Все подробности, фото и видео со вчерашнего шоу – смотрите в нашей хронике.

Как писал OBOZREVATEL, во время второго полуфинала Евровидения-2023 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei провозгласил антивоенный призыв. Подробнее об этом – читайте в материале.

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