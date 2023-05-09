На Евровидение-2023 обновлена система голосования: подробная инструкция, как отдать свой голос

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоится первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса Евровидение-2023 от имени Украины. Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени, в нем примет участие 15 стран. Как стало известно 31 января 2023 года, украинцы смогут голосовать только во втором полуфинале, то есть 11 мая, и в гранд-финале, 13 мая. В первом полуфинале будут голосовать только страны-основательницы (Италия, Германия и Франция), а также зрители из стран-участниц.

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OBOZREVATEL подробно расскажет о новой системе голосования. Следует сразу отметить, что результаты полуфиналов будут определяться только за счет зрительских голосов, без оценок жюри. В последний раз такой принцип применялся в 2009 году.

В первом полуфинале, кроме зрителей из трех стран "большой пятерки", о которых мы уже упомянули, отдать свой голос за фаворита смогут Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды и Финляндия.

Что касается Украины, голосовать можно будет 11 и 13 мая через официальное приложение Евровидения для Android или iOS, а также с помощью смс с порядковым номером соответствующего выступления на номер 7576. В прямых эфирах появится информация, когда можно это сделать.

В финале традиционно будут учитываться отдельно голоса национальных жюри и аудиторий из каждой страны-участницы.

Напомним, от Украины выступит дуэт TVORCHI с песней "Heart of Steel", которая была написана под влиянием войны. Группа попала сразу в финал шоу. Посмотреть полуфиналы и финал международного конкурса можно будет на официальном Facebook-аккаунте Евровидения, сайте Суспільне Культура, сайте Суспільне Евровидение, YouTube-канале Евровидение Украина, YouTube-канале конкурса Евровидение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за всю историю участия Украины в Евровидении, наша страна не раз попала в громкий скандал. Первый инцидент произошел в 2007 году, когда россияне затравили Верку Сердючку за песню Lasha Tumbai. Следующий случай произошел в 2010 году с певицей Alyosha. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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