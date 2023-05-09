Прогнозируют второе место: представитель Финляндии на Евровидении-2023 шокировал публику эпатажным номером. Фото и видео

Сегодня, 9 мая, первые 15 участников Евровидения-2023 презентовали свои номера на сцене в Ливерпуле. Закрывал первый полуфинал эпатажный представитель Финляндии Käärijä с динамичной песней Cha Cha Cha.

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Букмекеры прогнозируют музыканту второе место. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на одного из фаворитов аналитиков, который шокировал публику своим эксцентричным номером и треком.

Трек Cha Cha Cha рассказывает слушателю о том, как отпустить повседневные заботы и наслаждаться жизнью.

"Тяжелая неделя и позади много долгих дней / Меня интересуют пина колада и тусовка / Вечер только начинается, и время опрокинуть рюмочку / Пора уже разрушить эту оболочку льда / Я держу напитки обеими руками как Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча / Нет, я не думаю о завтра, когда хватаю пинту как Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча / Нет, я хочу надраться и ни о чем не беспокоиться как Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча / Нет, я продолжаю, пока не смогу усидеть на стуле", – поет конкурсант.

Käärijä и ранее удивлял еврофанов своими эпатажными выходками, так что его сумасшедший перформанс в полуфинале не стал ни для кого большим удивлением.

Неизвестно, оправдаются ли ставки букмекеров и получит ли Финляндия почетное "серебро", но запомниться ей однозначно удалось.

Отметим, Käärijä – финский рэпер, певец и автор песен. В 2020 году он выпустил свой дебютный альбом Fantastista. Музыкант славится своими энергичными и живыми выступлениями без рубашки. Он не ограничивается только одним жанром, предпочитая сочетать элементы разных стилей.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

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