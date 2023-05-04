Представители Украины на Евровидении-2023 TVORCHI провели первую репетицию обновленного номера в Ливерпуле. Фото

Сегодня, 4 мая, у дуэта TVORCHI, который представит Украину на Евровидении в этом году, состоялась первая репетиция на сцене в Ливерпуле. Музыканты провели ее в новых костюмах, которые разработал известный во всем мире украинский дизайнер Иван Фролов.

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Кадры с репетиции обнародовали на официальной странице Евровидения в Украине от Общественного вещателя в Instagram. По фото можно понять, что номер, как и планировалось, потерпел некоторые изменения. Впрочем, основные декорации в виде кубов с экранами оставили с национального отбора.

Вместо золотого комбинезона на Джеффри Кенни теперь будет черный костюм, состоящий из очень широких брюк и гольфа, на груди которого красуется большое объемное сердце из золота как отсылка к названию конкурсной песни дуэта – Heart Of Steel ("Сердце из стали").

На правой руке вокалиста – высокая золотая перчатка, напоминающая доспех рыцаря.

Что же касается Андрея Гуцуляка, то он на сцену Евровидения вышел в объемном серебристом плаще. На его груди также "пульсирует" стальное сердце.

Не отказались артисты от своего главного элемента в образах – темных солнцезащитных очков.

К слову, не все украинцы оценили новые костюмы дуэта. Если конкретнее, то некоторые интернет-пользователи раскритиковали серебристый плащ Андрея Гуцуляка.

"Срочно снимайте эту ужасную серебряную накидку!", "Серебряный плащ здесь явно лишний", "Предыдущие костюмы, по-моему, были лучше", "Уберите этот плащ из фольги", – оставляют комментаторы.

Напомним, TVORCHI выступят сразу в финале Евровидения, так как наша страна победила в прошлом году. Дуэт выйдет на сцену и будет бороться за победу 13 мая. Где и когда украинцам смотреть финал – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливерпуле открыли монумент, посвященный надежде на мир в Украине. Статуя изображает человека с книгой, голубем и украинским флагом. Она будет перевезена в нашу страну после войны.

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