Представители Украины на Евровидении-2023 TVORCHI провели первую репетицию обновленного номера в Ливерпуле. Фото
Сегодня, 4 мая, у дуэта TVORCHI, который представит Украину на Евровидении в этом году, состоялась первая репетиция на сцене в Ливерпуле. Музыканты провели ее в новых костюмах, которые разработал известный во всем мире украинский дизайнер Иван Фролов.
Кадры с репетиции обнародовали на официальной странице Евровидения в Украине от Общественного вещателя в Instagram. По фото можно понять, что номер, как и планировалось, потерпел некоторые изменения. Впрочем, основные декорации в виде кубов с экранами оставили с национального отбора.
Вместо золотого комбинезона на Джеффри Кенни теперь будет черный костюм, состоящий из очень широких брюк и гольфа, на груди которого красуется большое объемное сердце из золота как отсылка к названию конкурсной песни дуэта – Heart Of Steel ("Сердце из стали").
На правой руке вокалиста – высокая золотая перчатка, напоминающая доспех рыцаря.
Что же касается Андрея Гуцуляка, то он на сцену Евровидения вышел в объемном серебристом плаще. На его груди также "пульсирует" стальное сердце.
Не отказались артисты от своего главного элемента в образах – темных солнцезащитных очков.
К слову, не все украинцы оценили новые костюмы дуэта. Если конкретнее, то некоторые интернет-пользователи раскритиковали серебристый плащ Андрея Гуцуляка.
"Срочно снимайте эту ужасную серебряную накидку!", "Серебряный плащ здесь явно лишний", "Предыдущие костюмы, по-моему, были лучше", "Уберите этот плащ из фольги", – оставляют комментаторы.
Напомним, TVORCHI выступят сразу в финале Евровидения, так как наша страна победила в прошлом году. Дуэт выйдет на сцену и будет бороться за победу 13 мая. Где и когда украинцам смотреть финал – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливерпуле открыли монумент, посвященный надежде на мир в Украине. Статуя изображает человека с книгой, голубем и украинским флагом. Она будет перевезена в нашу страну после войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!