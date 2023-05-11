11 и 95 лет: какими были выступления самого младшего и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли

В современной истории Евровидение проводится среди взрослых и детей, но так было не всегда. Раньше школьники соревновались на уровне с опытными вокалистами, поэтому разница в возрасте между самой молодой и самым старшим участниками – 84 года.

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Их выступления вошли в историю песенного конкурса, однако это не означает, что они были удачными. OBOZREVATEL решил о них рассказать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самая молодая участница Евровидения

Самой молодой в истории артисткой-участницей шоу стала 11-летняя Натали Пак родом из Бельгии. Однако представляла она вовсе не свою страну, а одно из государств-основателей конкурса – Францию.

В 1989 году она выступила песней J'ai Volé La Vie и заняла 8 место среди 22 конкурсантов, набрав 60 баллов, что было хорошим результатом. Сейчас певице 46 лет и ее музыкальная карьера ограничилась мюзиклами.

Самый старший участник Евровидения

Самым старшим конкурсантом стал 95-летний Эмиль Рамзауэр из швейцарской группы "Такаса". Он выступил на сцене Евровидения в 2013 году. Коллектив не попал в финал, но вошел в историю.

Он был бас-гитаристом группы и доказал всему миру, что мечты могут сбыться в любом возрасте. Через 8 лет он скончался в возрасте 103 лет. В последние годы своей жизни артист выступал в домах престарелых, вдохновляя своей энергией и жаждой жизни.

Ранее OBOZREVATEL писал, каким было выступление, за которое артист набрал больше всего баллов в истории, и какой стране он принес победу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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