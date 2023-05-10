Приходько пела украиноязычную песню от России, Alekseev не прошел в финал от Беларуси: какие украинцы на Евровидении представляли другие страны

Сейчас эта ситуация кажется невозможной, но в 2009 году на Евровидении от России выступала украинская певица Анастасия Приходько. Более того, она пела песню с украиноязычным припевом, которая изначально была полностью на украинском языке. Однако Приходько не единственная артистка из Украины, которая представляла на международной вокальной арене другую страну.

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Накануне грандиозного финала Евровидения-2023, который состоится 13 мая в Ливерпуле от имени Украины, OBOZREVATEL решил вспомнить таких украинских музыкантов. Они пытались завоевать хрустальный микрофон для другой страны, но никому из них так и не удалось.

Анастасия Приходько представляла Россию с песней "Мамо" в 2009 году

Карьера исполнительницы из Киева началась именно в РФ. Там она победила в седьмом сезоне российской "Фабрики звезд", после чего подписала контракт с Константином Меладзе. Однако в 2009 году Приходько была намерена представлять на Евровидении, которое, к слову, проходило в Москве, именно Украину. Певица участвовала в национальном отборе с полностью украиноязычной композицией "Мамо", но все обернулось громким скандалом. Так, защищать честь Украины отправили Светлану Лободу, а Приходько отправилась в Москву как "своя".

Куплеты песни "Мамо" стали русскоязычными, а вот припев певица решила не переводить, оставив на языке оригинала. Только вдумайтесь: украинка в Москве представляла нынешнюю страну-террористку на Евровидении с русско-украинской песней. Тогда Приходько заняла 11 место.

Эдуард Романюта представлял Молдову с песней I Want Your Love в 2015 году

Если вы помните, в 2015 году Украина отказалась от участия в Евровидении, поскольку Россия развязала на востоке нашей страны войну, а перед этим аннексировала Крым. Певец из Тернополя Эдуард Романюта очень хотел выступить на конкурсе, поэтому отправился на национальный отбор в Молдову. Зажигательного парня оценили жюри и зрители, так что именно украинцу поручили представлять страну на вокальной битве в Вене, Австрия. Однако ожиданий Романюта не оправдал. Выступив в первом полуфинале под первым номером, он не прошел в следующий тур.

ALEKSEEV представлял Беларусь с песней Forever в 2018 году

Никита Алексеев, который сейчас выступает под псевдонимом ALEKSEEV, является полуфиналистом проекта "Голос країни", в его репертуаре немало хитов: "Пьяное солнце", "Океанами стали", "Снов осколки", "А я пливу" и другие. Однако амбициозному музыканту хотелось покорить еще и сцену Евровидения. Так он отправился на нацотбор в Минск, одержал там победу, а затем поехал в Лиссабон, Португалия, где и проходило грандиозное шоу.

В 2018-м ALEKSEEV тепло отзывался о Беларуси и говорил, что у него там очень много поклонников. Однако в финал исполнитель так и не попал. Продемонстрировав в первом полуфинале лирический номер, он не набрал необходимого количества баллов, чтобы пройти дальше.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

Кто из полуфиналистов прошел в финал – узнайте здесь. А также читайте, как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала. Украина, к слову, вновь оказалась на новой позиции.

Где украинцам смотреть второй полуфинал Евровидения-2023 можно узнать по ссылке. А когда состоится грандиозный финал и что о нем нужно знать – читайте в нашем материале.

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