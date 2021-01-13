Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 января: заражены уже более 92 млн человек

Карина Бондаренко Мир 05:35, 13.01.2021 Обновлено: 06:07, 13.01.2021

По состоянию на среду, 13 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 92 млн человек. За минувший день выявили 663 353 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 1,95 млн пациентов.

При этом выздоровели – 65,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 222 тыс., Британии – 45 тыс. и Бразилии – 61 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Worldometers
Распространение заболевания в мире
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине выявлено 1 124 430 случаев COVID-19. От него умерли 20 019 граждан, а 812 368 человек вылечились.

  • В мире лидерами по количеству заражений являются США (более чем 23,1 млн), Индия (больше 10,4 млн) и Бразилия (более 8,1 млн).

Главное за 13 января:

  • За минувшие сутки, 12 января, от коронавируса скончались 15 711 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4 259.

  • Власти Бельгии до 1 марта продлили жесткий карантин, который был введен еще 2 ноября 2020 года во время второй волны коронавируса.

  • Медицинская сестра из Киева Наталья Гракова, которая работает в США, сделала прививку от COVID-19 и пожелала украинским коллегам быстрее защитить себя.

  • Потеря обоняния при COVID-19 с большой вероятностью свидетельствует о том, что у пациента не будет тяжелого течения заболевания. Об этом заявила инфекционист Ольга Голубовская.

  • В Хельсинкском университете в Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. В первую очередь речь идет о норках и финских енотах, так как они наиболее восприимчивы к инфекции.

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