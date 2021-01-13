Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 января: заражены уже более 92 млн человек

По состоянию на среду, 13 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 92 млн человек. За минувший день выявили 663 353 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 1,95 млн пациентов.

При этом выздоровели – 65,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 222 тыс., Британии – 45 тыс. и Бразилии – 61 тыс.

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Пандемия коронавируса. Worldometers

Распространение заболевания в мире Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 124 430 случаев COVID-19. От него умерли 20 019 граждан, а 812 368 человек вылечились.

В мире лидерами по количеству заражений являются США (более чем 23,1 млн), Индия (больше 10,4 млн) и Бразилия (более 8,1 млн).

Главное за 13 января: