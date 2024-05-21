"Скоро на нас будут ставить опыты": на оккупированной части Донбасса людей травят фальшивыми лекарствами и гнилой едой

После "присоединения" к РФ оккупированной части Донецкой области пророссийски настроенные местные жители рассчитывали на то, что "все моментально изменится к лучшему", однако этого не произошло. Сегодня они проклинают "новую власть" – вот только анонимно и в социальных сетях. Оказаться "на подвале" не хочет никто.

Подробнее о ситуации в оккупации – в материале OBOZ.UA.

Испорченные продукты и лекарства с нулевой эффективностью

Полки супермаркетов на оккупированной части Донбасса сегодня завалены российской продукцией. Правда, качество ее оставляет желать лучшего. На днях в местных пабликах обозленные жители выложили очередное "улучшение" – фото сосисок с плесенью "Черкизово". А это один из крупнейших производителей и переработчиков мяса в РФ с главным офисом в Москве.

По словам дончан, "сосиски дорблю" (так они прозвали испортившийся продукт) – в продаже сети супермаркетов "Первый республиканский" они встречают не впервые, как и другую гниль. Причем люди говорят, что на оккупированную территорию россияне везут много продукции с истекающим сроком годности и отвратительного качества.

"Мне рассказали, что есть договоренность у бизнесюков из Ростовской области и наших. Вот и волокут к нам то, что даже животным не скормишь. Такое впечатление, что скоро на нас будут ставить опыты", – поделился в разговоре с OBOZ.UA дончанин.

В супермаркетах той же сети много и заплесневелых овощей.

А местные жители пишут, что много случаев отравлений помидорами и огурцами. Предполагают, что "они все с большим количеством нитратов" или "чем-то опрысканы". Такая же ситуация была и в прошлом году.

Хуже становится и с лекарствами. Украинских препаратов все так же нет, в аптеках поголовно российские, которые стоят дороже. По словам местных жителей, в оккупированных городах области также появилось много индийских препаратов – якобы аналогов известных лекарств, которые абсолютно не помогают.

"Очень редко появляются препараты европейских фармкомпаний, но покупать их попросту страшно, так как могут оказаться подделкой. У нас тут никто это не контролирует", – рассказала нам жительница оккупированного Енакиево.

"Власть" фонтанирует безумными идеями, а города утопают в мусоре

Тем временем местная "власть" то и дело озвучивает "новшества". Например, главарь "ДНР" Денис Пушилин на днях заявил, что в "республике" намерены активно развивать использование населением.. электромобилей.

По словам Пушилина, сейчас ряд компаний готовится к обустройству электрозаправок, которые будут расположены в удобных местах.

Местные жители резко отреагировали на это: "Дороги бы сделали!! В Пантелеимоновке ямы для стрельбы с лошади стоя", "Пушилин живет в своем мире, ему уже не нужна реальность", "Электромобили - это цивилизация 21 века. А какая может быть цивилизация в дыре, где не могут справиться с вывозом мусора?".

А горы мусора даже на центральных улицах городов оккупированной части Донецкой области – это сегодняшняя реальность "республики". Например, жители Макеевки пишут, что мусор в мае еще не вывозили.

А в областном центре "власти" не додумались ни до чего лучшего, как устроить свалки в черте Донецка и тут же сжигать мусор. Местные жители задыхаются от едкого дыма.

Например, жительница Петровского района Донецка написала, что "руководители" экономят на горючем, а "людей травят как в газовой камере".

Из-за этого расплодились и крысы, которых спокойно разгуливают даже в центре Донецка. И такая ситуация повсеместно.

Тяжело и с водоснабжением – воду так и продолжают давать по графику, однако пить ее просто опасно. "Она ржавая, с крупным осадком. Не то что пить, ею и мыться нельзя – разве только если прогонять через фильтр, а потом долго кипятить. Да и то…", – поделилась с нами дончанка.

Настроения у жителей оккупированной части Донбасса – не радужные. Они уже прочувствовали на себе, что и после "присоединения" к России "ДНР" продолжает идти ко дну.