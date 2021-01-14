Второй год пандемии COVID-19 может стать более тяжелым – ВОЗ

Второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, учитывая динамику его распространения.

Об этом 13 января во время сеанса вопросов и ответов, трансляция которого велась Twitter, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, заболеваемость снова достигла пика.

"Второй год пандемии может стать более сложным, учитывая динамику распространения. Заболеваемость снова достигла пика", – сказал он.

Райан пояснил, что в течение последней недели в мире зарегистрировали около 5 млн новых случаев заражения и более 85 тысяч смертей.

По его словам, более половины заболевших приходятся на Северную и Южную Америку, еще более трети – на Европу. Также фиксируется рост в Западно-Тихоокеанском регионе, Восточном Средиземноморье и Африке.

В некоторых странах, в том числе Великобритании и Ирландии, появились новые штаммы, которые влияют на распространение вируса.

По данным на 13 января, в мире зафиксировано более 92 млн случаев заражения коронавирусом. свыше 66 млн пациентов выздоровели и почти 2 млн скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация, которую проводят во многих странах, не позволит в 2021 году обеспечить человечеству коллективный иммунитет от COVID-19. Это объясняется тем, что прививки получают только отдельные группы общества.