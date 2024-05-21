В Минобороны объяснили, нужно ли невоеннообязанным женщинам загружать 'Резерв+'

Министерство обороны Украины призвало невоеннообязанных граждан не загружать мобильное приложение "Резерв+". Это приводит к излишней нагрузке на систему и как следствие – сбоям.

Об этом в Facebook рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, количество запросов на авторизацию сейчас рекордное.

"Мы очень просим всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение", – отметила представительница Минобороны.

Напомним, 18 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем мужчины в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" относительно себя.

Уже по состоянию на 10:43 того же дня в приложении "Резерв+" успешно авторизовалось 150 тысяч граждан. Еще сотни тысяч запросов – в очереди. В ведомстве отметили, что "Резерв+" защищен от DDOS-атак и попыток РФ его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны сообщили, что в мобильном приложении "Резерв+" в скором времени может появиться новая функция. Она позволит получать электронное направление на военно-врачебную комиссию.