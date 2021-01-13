Карантин в Украине может действовать весь 2021 год – источник в Кабмине

После окончания т.н. локдауна, который действует в Украине с 8 по 24 января, бизнес возобновит свою работу, но карантинные ограничения будут сохраняться в течение всего 2021 года.

Источники OBOZREVATEL в Кабмине рассказали, что в целом ограничительные меры могут сохраняться в Украине даже до 2023 года. По прогнозам врачей, до того времени распространение коронавируса должно приостановится, так как переболеет большинство жителей планеты.

"После 24 января откроется бизнес, но ограничения (карантин, который действовал до 8 января. – ред), будут продолжаться весь этот год. А вообще в наших расчетах карантин запланирован до 2023 года", – уточнил источник.

Напомним, на брифинге в среду, 13 января, министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что после 24 января страна вернется к адаптивному карантину. Мол, продлевать нынешние жесткие ограничения "нет мысли", поскольку такое решение "должно быть логичным и соответствовать законам эпидемиологии".

Министр также заверил, что нынешний локдаун не отменят.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Максим Степанов заявлял о необходимости продлить жесткий карантин после 24 января. По его словам, на этом настаивают ведущие эпидемиологи страны.