Шмыгаль объяснил введение локдауна в Украине в январе

Усиленный карантин в Украине ввели с 8 по 24 января, а не в декабре, чтобы снизить динамику заболеваемости коронавирусом. А также минимизировать риск совпадение распространения этой инфекции с сезоном гриппа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января. Оно транслировалось онлайн на You-Tube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Закрыть страну на локдаун в декабре означало бы нанести значительно больший удар по экономической активности, чем в январе. Плюс показатели позволяли сделать таким образом", – заверил он.

Глава правительства поспешил подчеркнуть, что "карантин зимних каникул" в Украине значительно мягче, чем в странах Европы, где введен комендантский час и запрещено передвигаться между регионами.

По словам Шмыгаля, дата 8 января для старта усиленного карантина была оптимальной. Это, убеждены чиновники, период, когда можно не допустить распространения вируса после праздников. А еще – разорвать цепь заболеваемости, которая потенциально образовалась во время этих празднеств из-за высокой мобильности населения.

Напомним, что в Украине локдаун, который введен с 8 до 24 января, не будут отменять преждевременно. А после его завершения страну ждут другие карантинные ограничения, которые будут действовать до конца зимы, 28 февраля.

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