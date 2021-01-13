В Великобритании начали масштабные испытания нового лекарства от COVID-19: как оно работает

В Великобритании начали крупномасштабное испытание нового метода лечения, которое, как ожидается, поможет предотвратить развитие тяжелого течения COVID-19.

Метод включает вдыхание белка бета-интерферона, который организм вырабатывает при вирусной инфекции. 12 января такое лечение получила первая пациентка из Королевской больницы Халла – 34-летняя Александра Константин, передает ВВС.

Врачи предполагают, что бета-интерферон будет стимулировать иммунную систему, подготавливая клетки к борьбе с вирусами.

Ранние результаты исследований показали, что лечение почти на 80% снизило вероятность осложнений коронавируса, требующих вентиляции легких.

Аппарат для экспериментального метода разработали в больнице Саутгемптонского университета и изготовили в биотехнологической компании Synairgen.

Курс такого лечения обойдется в примерно 2 000 фунтов стерлингов (более 76 тысяч гривен).

Журналисты назвали бета-интерферон "первой линией защиты организма от вирусов". Так, этот белок может "предупредить" организм о возможности вирусной атаки. Обычно его используют при лечении рассеянного склероза.

Специальный препарат бета-интерферона доставляется в организм в виде аэрозоля через аппарат для ингаляции – небулайзер.

Идея ученых состоит в том, что прямая доза белка в легких должна вызвать более сильный противовирусный ответ даже у пациентов, чья иммунная система уже ослаблена.

Предыдущие клинические испытания, проведенные Synairgen, показали, что бета-интерферон может стимулировать иммунный ответ, а пациенты с астмой и другими хроническими заболеваниями легких могут лучше переносить лечение.

Исследование на 100 добровольцах также показали "очень значительное" снижение одышки у пациентов. Кроме того, среднее время, проведенное инфицированными в больнице, сократилось на треть – с девяти до шести дней.

В новой, третьей фазе испытаний примут участие более 600 пациентов из 20 стран мира. Половина участников получит настоящий препарат, а другая половина – так называемое плацебо (неактивное вещество). Команда, проводящая исследование, надеется, что оно будет завершено к началу лета 2021 года.

Напомним:

В Великобритании за сутки от COVID-19 умерло 1 564 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Общее количество умерших в Соединенном Королевстве составило 84 767 человек.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в ВОЗ заявили, что в мире может появиться еще больше новых штаммов коронавируса, в частности, из-за высоких темпов его распространения.