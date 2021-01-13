Какая на самом деле эффективность китайской вакцины Sinovac: появилось объяснение

Общая эффективность вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac от коронавируса, которую закупила Украина, составляет 78%, однако если учитывать легкие случаи без госпитализаций – она на уровне 50,4%.

Такое объяснение спорным данным, которые разделили ученых и СМИ, дали в Институте Бутантата, передает Reuters.

Отметим, что на прошлой неделе бразильские исследователи показали результаты, показывающие эффективность вакцины в 78% в легких и тяжелых случаях COVID-19. В тоже время ничего не было сказано о другой группе "очень легких" зараженных среди тех, кто получил вакцину, и не нуждался в клинической помощи.

Медицинский директор клинических исследований в Институте Бутантата Рикардо Паласиос пояснил, что вакцина показала 100% защиту в тяжелых случаях заболевания. При этом самый низкий показатель, зарегистрированный в клинических испытаниях, был для случаев, которые считались очень легкими. Всего в этой группе было 167 добровольцев из 12 476.

"Мы предсказывали, что вакцина будет менее эффективной в легких случаях и более высокой в ​​тяжелых случаях. Мы смогли продемонстрировать это. Это эффективная вакцина", – подчеркнули в Институте.

Также Паласиос добавил, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVac, не был госпитализирован с симптомами COVID-19.

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