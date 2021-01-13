Степанов: Украина договорилась о поставках вакцины от COVID-19 с несколькими производителями
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что прививочная кампания от коронавируса в Украине начнется вовремя, уже есть договоренность о поставках вакцины с несколькими производителями.
Соответствующие контракты будут подписанные в ближайшие дни, отметил он во время традиционного онлайн-брифинга. По его словам, массовая вакцинация украинцев стартует уже в феврале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Чиновник отметил, что сейчас идет согласование технических моментов перед заключением договоров с поставщиками вакцины.
Общенациональный план по вакцинации украинцев был утвержден Министерством здравоохранения в конце декабря минувшего года. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.
Документ является гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 и обновленных данных по вакцинам, а также доступности самих препаратов, заявили в Минздраве.
Вакцинация против COVID-19 в стране будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а также доступной для жителей неподконтрольных украинской власти регионов.
В течение 2021-2022 годов прививками собираются охватить не менее 50% населения страны, то есть 20 млн человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый контракт на поставку вакцины Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки мы должны получить 1,9 млн доз этого препарата.
Договор об этом опубликован в системе государственных закупок ProZorro. Стоимость одной дозы составляет $18 – это один из самых дорогих подобных препаратов наряду с вакциной от Moderna.
Украинцы критически отреагировали на намерение государства закупить китайскую вакцину.
Между тем Украина продолжила переговоры о поставках вакцины от коронавируса с несколькими иностранными компаниями.