Степанов: Украина договорилась о поставках вакцины от COVID-19 с несколькими производителями

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что прививочная кампания от коронавируса в Украине начнется вовремя, уже есть договоренность о поставках вакцины с несколькими производителями.

Соответствующие контракты будут подписанные в ближайшие дни, отметил он во время традиционного онлайн-брифинга. По его словам, массовая вакцинация украинцев стартует уже в феврале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник отметил, что сейчас идет согласование технических моментов перед заключением договоров с поставщиками вакцины.

Общенациональный план по вакцинации украинцев был утвержден Министерством здравоохранения в конце декабря минувшего года. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Документ является гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 и обновленных данных по вакцинам, а также доступности самих препаратов, заявили в Минздраве.

Вакцинация против COVID-19 в стране будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а также доступной для жителей неподконтрольных украинской власти регионов.

В течение 2021-2022 годов прививками собираются охватить не менее 50% населения страны, то есть 20 млн человек.

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